Первое место BTS в Billboard даст экономический эффект 1,4 млрд долларов

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Первое место в чарте Billboard Hot 100, которое заняла на прошлой неделе южнокорейская бойз-группа BTS, даст экономический эффект в размере 1 трлн 700 млрд вон (1 млрд 400 млн долларов). Об этом сообщили в понедельник в министерстве культуры, спорта и туризма РК. Ожидается, что это достижение принесёт 1 трлн 230 млрд вон (1 млрд 354 млн долларов) в производственном секторе и 480 млрд вон (404 млн долларов) добавленной стоимости. Может быть создано до 8 тыс. новых рабочих мест. Показатели определены с учётом совокупных доходов агентства Big Hit Entertainment, представляющего группу, данных таможенного управления, Банка Кореи и Google Trend. По предварительным подсчётам, Bit Hit Entertainment заработает 245 млрд 700 млн вон (206 млн долларов) от мировых продаж сингла Dynamite. Экспорт потребительских товаров, связанных с дебютом Dynamite, составит 371 млрд 700 млн вон (312 млн 800 тыс. долларов). К числу наименований таких товаров относятся косметические изделия, продукты питания и одежда.