Число новых случаев COVID-19 шестой день подряд менее двухсот

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 7 сентября в стране зарегистрированы 136 новых случаев COVID-19, а общее число заболевших с момента обнаружения вируса составило 21.432. Число новых случаев COVID-19 в РК шестой день подряд менее двухсот, что свидетельствует об эффективности усиленного режима социального дистанцирования. В столичном регионе выявлено 100 новых случаев заражения: 67 – в Сеуле, 31 – в провинции Кёнгидо, 2 – в Инчхоне. В Кванчжу подтверждены 13 случаев инфекции. В провинциях Чечжудо, Кёнсан-Намдо, Чхунчхон-Намдо и Канвондо нулевые показатели, в остальных регионах страны от одного до четырёх заболевших. 4 случая заболевания выявлены при въезде в страну. Органы здравоохранения опасаются, что массовые перемещения людей во время предстоящего осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок приведут к возникновению новой волны заражений. За сутки 7 сентября умерли 5 человек, общее число умерших - 341 человек. Коэффициент смертности - 1,59%. 339 человек завершили лечение, а общее число вылечившихся - 16.636 человек. Проходят лечение 4.455 человек.