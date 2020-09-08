Президент РК призвал поддержать дифференцированную систему помощи

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Президент РК Мун Чжэ Ин обратился в понедельник к населению с просьбой поддержать решение правительства о предоставлении чрезвычайной единовременной помощи только уязвимым слоям населения. В ходе встречи с журналистами после совещания со своими старшими советниками глава государства отметил наличие финансовых трудностей, которые вынуждают правительство финансировать четвёртый дополнительный бюджет за счёт выпуска государственных облигаций. План нацелен на то, чтобы в первую очередь поддержать тех, кто «находится на грани выживания»,- подчеркнул Мун Чжэ Ин. Ранее правительство и правящая Демократическая партия Тобуро приняли решение ограничить круг получателей помощи наиболее уязвимыми категориями населения, включив в их число безработных, молодёжь, временных работников, семьи с низким доходом, самозанятых и частных торговцев. Размер четвёртого дополнительного бюджета составит порядка 7 трлн вон (6 млрд долларов). Президент попросил Национальное собрание как можно скорее принять соответствующий законопроект, чтобы начать выплаты до осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, который в этом году отмечается в конце сентября-начале октября.