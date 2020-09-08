РК и ОАЭ будут сотрудничать в области возобновляемых источников энергии

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РК и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились активизировать сотрудничество в области возобновляемых источников энергии. Соглашение было достигнуто в ходе переговоров между вице-премьером, министром планирования и финансов РК Хон Нам Ги и министром экономики ОАЭ Абдуллой бин Тук Аль Марри. Они состоялись в понедельник в формате видеоконференции. Две страны проводят регулярные переговоры об экономическом сотрудничестве с 2006 года. Как сообщили в министерстве планирования и финансов, Хон Нам Ги попросил своего коллегу оказать содействие южнокорейским компаниям, желающим участвовать в строительных проектах в ОАЭ. С 5 августа между двумя странами действует упрощённая система взаимных поездок предпринимателей. Она подразумевает отмену двухнедельного карантина для бизнесменов, прибывающих в целях подготовки или заключения важных контрактов, и лиц, въезжающих по неотложным вопросам гуманитарного характера.