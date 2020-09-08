Центр контроля и профилактики заболеваний преобразован в управление

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Корейский центр контроля и профилактики заболеваний получил статус государственного органа и новое название – Управление по контролю и профилактике заболеваний. Соответствующее решение принято правительством во вторник и вступит в силу 12 сентября. В управлении будут работать 1.476 человек – на 42% больше, чем в настоящее время в центре контроля и профилактики заболеваний. Штат непосредственно управления составит 438 человек. 1038 человек будут работать в региональных отделениях и таких учреждениях как Национальный институт здравоохранения, Национальный институт инфекционных заболеваний, Центр реагирования на заболевания, Национальная противотуберкулёзная служба и Национальная карантинная служба. Превращение Корейского центра контроля и профилактики заболеваний в независимую государственную организацию представляет собой важный момент в борьбе с инфекционными заболеваниями. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая во вторник на очередном заседании кабинета министров. Повышение статуса центра - это «прогресс в отечественной системе реагирования на инфекционные заболевания». Получив более высокий статус, орган по борьбе с болезнями получает новые полномочия в сферах мониторинга, исследований, анализа и предотвращения заболеваний, а также реагирования на кризисы,- подчеркнул глава государства.