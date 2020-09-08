Пандемия COVID-19 привела к сокращению числа самозанятых

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Согласно данным, опубликованным во вторник Корейским институтом малого и среднего бизнеса и Национальным статистическим управлением, темпы сокращения числа самозанятых в текущем году ускорились. По состоянию на конец июля, в РК насчитывалось 5 млн 548 тыс. самозанятых, что на 127 тыс. меньше, чем в том же месяце прошлого года. В прошлом году сокращение составило 26 тыс. человек по сравнению с предыдущим годом. По состоянию на конец июля этого года, количество самозанятых с наёмными работниками составило 1 млн 345 тыс. человек - на 175 тыс. меньше, чем в прошлом году, а без наёмных работников – 4 млн 203 тыс. человек. Их число увеличилось на 48 тыс. человек. Самозанятые больше других пострадали от пандемии COVID-19 и мер социального дистанцирования, которые привели к падению потребительских расходов.