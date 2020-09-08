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В мире

Глава ВОЗ призывает страны инвестировать в здравоохранение

Write: 2020-09-08 15:00:32Update: 2020-09-08 15:10:08

Глава ВОЗ призывает страны инвестировать в здравоохранение

Photo : YONHAP News

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал страны мира инвестировать в укрепление своих систем здравоохранения, предупредив, что пандемия COVID-19 не будет последней вспышкой инфекционного заболевания. Выступая в понедельник на брифинге в Женеве, глава ВОЗ напомнил, что вспышки инфекций и пандемии - это реальность, с которой приходится мириться. Подчеркнув, что здравоохранение является основой социальной, экономической и политической стабильности, глава ВОЗ отметил необходимость вкладывать средства в профилактику болезней и ответные меры, чтобы лучше подготовиться к следующей чрезвычайной ситуации. Он добавил, что многие страны, включая РК, смогли надлежащим образом отреагировать на COVID-19 после того, как извлекли уроки из предыдущих эпидемий SARS, MERS, кори, полиомиелита, лихорадки Эбола, гриппа и других заболеваний.
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