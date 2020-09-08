В РК растёт число курящих женщин

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8 сентября Корейский центр контроля и профилактики заболеваний представил доклад со статистикой об изменениях в состоянии здоровья населения за последние 20 лет. Документ составлен на основе изучения данных 10 тыс. человек. Он разделён на категории, отображающие состояние здоровья и хронические заболевания. Среди них курение, употребление алкоголя, физическая активность, питание, ожирение, высокое давление, диабет и высокий уровень холестерина. Примечательно, что с 1998 по 2018 год уровень курения среди мужчин сократился с 66,3% до 36,7%. Среди женщин показатель вырос с 6,5% до 7,5%, а среди молодых кореянок в возрасте от 20 до 49 лет он вырос почти вдвое. Есть изменения и в уровне злоупотребления алкоголем, который показывает долю людей, выпивающих больше среднего чаще одного раза в месяц. Если у мужчин вновь отмечено некоторое снижение с 55% до 50%, то среди женщин наблюдается рост с 17% до 26%. Между тем, южнокорейские мужчины значительно пополнели. Уровень распространённости ожирения вырос с 25% до 42%. У женщин - некоторое снижение с 26,2% до 25,5%.