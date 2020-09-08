Начальником управления контроля и профилактики заболеваний назначена Чон Ын Гён

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Президент РК Мун Чжэ Ин назначил директора Центра контроля и профилактики заболеваний Чон Ын Гён начальником вновь созданного управления контроля и профилактики заболеваний. Как сообщил представитель администрации главы государства, Чон Ын Гён – квалифицированный специалист в области здравоохранения, которая сделала все возможное для борьбы с пандемией COVID-19. Во многом благодаря её заслугам, ряд стран перенимают сегодня южнокорейский опыт борьбы с инфекционными заболеваниями. В тот же день начальник отдела планирования и координации политики министерства здравоохранения и социального обеспечения Кан До Тхэ назначен на должность второго заместителя министра. Он будет заниматься вопросами расширения медицинских услуг и их покрытия системой государственного медицинского страхования. Одновременно начальник отдела планирования и координации политики министерства труда и занятости Ким Гён Сон назначена заместителем министра по делам женщин и семьи.