В правительстве озабочены возможными митингами в День основания нации

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Премьер-министр РК Чон Сэ Гюн выразил сожаление в связи с планами некоторых организаций на проведение массовых митингов 3 октября, в День основания нации. Он подчеркнул, что правительство без колебаний примет ответные меры в случае действий, препятствующих карантину и угрожающих общественной безопасности. С таким заявлением Чон Сэ Гюн выступил 9 сентября в ходе заседания Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам. Глава правительства указал на обеспокоенность людей предстоящими выходными по случаю праздника осеннего урожая и поминовения предков Чхусок. Необходимо тщательно подготовиться, чтобы не допустить вспышек заражений, имевших место в выходные в мае и августе, - добавил он. Чон Сэ Гюн также сообщил, что в период резкого перепада температур возможно увеличение числа больных гриппом. В условиях пандемии коронавируса это несёт в себе серьёзную угрозу для здоровья населения страны. В связи с этим, он призвал принять активное участие в вакцинации от гриппа.