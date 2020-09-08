Представители МИД РК и АСЕАН проводят консультации

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С 9 сентября министры иностранных дел РК, членов АСЕАН и ряда других стран начинают серию переговоров. Запланированы консультации в формате АСЕАН плюс три, переговоры представителей внешнеполитических ведомств РК и стран АСЕАН, а также контакты дипломатов стран-участниц Восточноазиатского саммита. Сообщается, что все контакты проходят в режиме видеоконференции. В ходе встреч южнокорейская сторона намерена призвать мировое сообщество к сотрудничеству по вопросам мира на Корейском полуострове и в противодействии пандемии COVID-19. РК также выразит стремление к укреплению стратегического партнёрства со странами АСЕАН. В многосторонних консультациях примут участие 18 стран. Помимо членов АСЕАН и РК, это США, Китай, Россия, Япония, Индия и другие. Между тем, 12 сентября пройдёт Региональный форум АСЕАН по безопасности. Это единственное многостороннее мероприятие по вопросам безопасности, в котором принимают участие представители СК. Ожидается, что со стороны КНДР примет участие представитель посольства во Вьетнаме.