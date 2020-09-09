Число новых случаев COVID-19 седьмой день подряд менее двухсот

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 8 сентября в стране зарегистрированы 156 новых случаев COVID-19, а общее число заболевших с момента обнаружения вируса составило 21.588. Число новых случаев COVID-19 в РК седьмой день подряд менее двухсот, что свидетельствует о положительном эффекте усиленного режима социального дистанцирования. В столичном регионе выявлено 105 новых случаев заражения: 49 – в Сеуле, 55 – в провинции Кёнгидо, 1 – в Инчхоне. В Кванчжу подтверждены 17 случаев инфекции. В провинциях Чечжудо, Кёнсан-Пукто и Канвондо нулевые показатели, в остальных регионах страны от одного до восьми заболевших. 4 случая заболевания выявлены при въезде в страну. За сутки 8 сентября умерли 3 человека, общее число умерших - 344 человека. Коэффициент смертности - 1,59%. 387 человек завершили лечение, а общее число вылечившихся - 17.023 человека. Проходят лечение 4.221 человек. В правительстве сообщили, что, если до истечения этой недели усиленные меры социального дистанцирования в столичном регионе будут неукоснительно соблюдаться, то в дополнительном продлении режима не будет необходимости.