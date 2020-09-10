Глава МИД РК призвала страны региона к сотрудничеству в борьбе с COVID-19

Photo : KBS News

Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва приняла участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц саммита АСЕАН+3 (АСЕАН + РК, Китай, Япония), которая состоялась 9 августа в формате видеоконференции. В своём выступлении она призвала страны региона объединить силы в борьбе с пандемией COVID-19, основываясь на накопленном опыте взаимодействия. Так, она высоко оценила эффективное многостороннее сотрудничество стран региона, которое было проявлено во время финансового кризиса в Восточной Азии и эпидемий. Кан Гён Хва объявила о продвижении новой платформы «Диалог АСЕАН-РК по вопросам здравоохранения» и выразила поддержку укреплению региональной системы раннего предупреждения об угрозах. Глава южнокорейского внешнеполитического ведомства отметила важность обеспечения передвижения кадров, снижения торговых барьеров и поддержания цепочки поставок продуктов питания для быстрого восстановления экономики. Говоря о ситуации на Корейском полуострове, министр отметила необходимость скорейшего возобновления диалога между Югом и Севером для достижения реального прогресса в денуклеаризации и установлении мира.