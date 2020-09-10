Кандидат на пост главы ВТО от РК продолжает предвыборную кампанию

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Южнокорейский кандидат на пост генерального секретаря Всемирной торговой организации (ВТО), директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики Ю Мён Хи в рамках предвыборной кампании прибыла в среду в Париж. Франция играет важную роль в формировании общественного мнения в Европе. Ю Мён Хи проведёт ряд встреч с представителями правительства, стремясь заручиться как можно более широкой поддержкой накануне голосования. Она побеседует с заместителем министра иностранных дел Франции по вопросам внешней торговли Франком Ристером и бывшим генеральным секретарём ВТО Паскалем Лами. Выборы нового главы ВТО проходят в несколько этапов. В ходе первого и второго раундов будут исключены по три кандидата из нынешних восьми, и в последнем раунде по результатам консультаций с государствами-членами будет сделан выбор между оставшимися двумя претендентами. Результаты будут известны не позднее начала ноября.