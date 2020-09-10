Банк Кореи: Потребление восстанавливается медленнее, чем ожидалось

Photo : YONHAP News

Потребительская активность населения восстанавливается медленнее, чем ожидалось, из-за последствий пандемии COVID-19. Об этом сообщили в четверг в Банке Кореи, предупредив, что обострение эпидемической ситуации может повысить кредитные риски небольших компаний. Если пандемия затянется, тенденция к отказу от дополнительных услуг и ограничения на поездки за границу будут служить факторами, которые могут помешать восстановлению частного потребления в течение значительного периода времени. Тем более, что недавний всплеск инфекции повысил неопределённость. Экономическая активность вряд ли повысится, пока безопасность людей не будет гарантирована с помощью разработки вакцин и надёжных методов лечения. Восстановление экспорта в полном объёме может быть отложено из-за неопределённости в мировой экономике,- говорится в заявлении Банка Кореи.