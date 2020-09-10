Кондитерская компания Orion построит новую фабрику в России

Крупная южнокорейская компания-производитель кондитерских изделий Orion построит новую фабрику в России, чтобы удовлетворить растущий спрос на её продукцию на рынках России и Центральной Азии. Как сообщил в четверг представитель компании, предприятие будет построено в 2022 году в Тверской области на западе России и обойдётся примерно в 80 млрд вон (67,5 млн долларов). В среду подписано инвестиционное соглашение с администрацией Тверской области. Восемь производственных линий будут производить широкий ассортимент продукции, в том числе, более 1 млрд фирменных пирожных в шоколаде Orion Choco Pie. Компания Orion пришла на рынок России в 1993 году, начав экспорт Choco Pie. В 2006 году было построено первое предприятие в Тверской области, а в 2008 году - в Новосибирске.