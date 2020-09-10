Samsung Electronics и SK Hynix прекратили поставки полупроводников Huawei

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Из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем два ведущих южнокорейских производителя полупроводников Samsung Electronics и SK Hynix решили прекратить поставки своей продукции китайскому электронному гиганту Huawei. Решение последовало за усилением американских санкций против Huawei. 17 августа министерство торговли США запретило продажу микрочипов, изготовленных с использованием американских технологий и программного обеспечения, без предварительного разрешения администрации США. Это решение фактически запрещает продажи полупроводников в Китай, начиная с 15 сентября. В прошлом году две компании поставили в Китай свою продукцию на сумму более 10 млрд вон (8,5 млн долларов). Между тем, эксперты утверждают, что прекращение поставок в Китай не окажет существенного влияния на показатели южнокорейских компаний, поскольку ожидается, что в средне- и долгосрочной перспективе поставки другим производителям мобильных телефонов увеличатся.