Дипломаты РК и КНР провели переговоры

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10 сентября специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун провёл телефонный разговор с замминистра иностранных дел Китая Ло Чжаохуэем. По данным южнокорейского МИД, стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе, ситуацию в регионе. Ли До Хун объяснил своему собеседнику суть усилий Сеула, направленных на возвращение КНДР к диалогу. Ло Чжаохуэй высоко оценил работу РК по налаживанию мира на Корейском полуострове, в очередной раз заверив в готовности Пекина к сотрудничеству. Стороны договорились о проведении в ближайшее время встречи, а также о продолжении взаимодействия в возобновлении диалога с Пхеньяном. 2 сентября Ли До Хун провёл телефонный разговор с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном, а 4 сентября с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки.