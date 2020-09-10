Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Экономика

РК и ЕАЭС развивают сотрудничество

Write: 2020-09-10 16:33:24Update: 2020-09-10 16:38:06

РК и ЕАЭС развивают сотрудничество

Photo : YONHAP News

10 сентября Корейское Агенство по технологиям и стандартам и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) начали первое заседание по вопросам технического регламента, которое будет проходить по 11 сентября. Мероприятие проходит в формате видеконференции. Нынешние переговоры примечательны тем, что в них принимают участие представители не только правительств, но и крупнейших компаний РК. ЕАЭС представляет Евразийская экономическая комиссия. Нынешнее заседание призвано разрешить трудности, с которыми сталкиваются экспортные компании на территории Евразийского экономического союза в связи с внедрением организацией единого технического регламента ЕАС, детали которого не всегда оперативно доступны иностранным партнёрам. Южнокорейская сторона призвала союз сообщать в ВОЗ о различных новшествах, связанных с сертификацией и стандартизацией различной продукции. Стороны также обсудили возможность создания каналов взаимодействия по подобным вопросам. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >