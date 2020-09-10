РК и ЕАЭС развивают сотрудничество

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10 сентября Корейское Агенство по технологиям и стандартам и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) начали первое заседание по вопросам технического регламента, которое будет проходить по 11 сентября. Мероприятие проходит в формате видеконференции. Нынешние переговоры примечательны тем, что в них принимают участие представители не только правительств, но и крупнейших компаний РК. ЕАЭС представляет Евразийская экономическая комиссия. Нынешнее заседание призвано разрешить трудности, с которыми сталкиваются экспортные компании на территории Евразийского экономического союза в связи с внедрением организацией единого технического регламента ЕАС, детали которого не всегда оперативно доступны иностранным партнёрам. Южнокорейская сторона призвала союз сообщать в ВОЗ о различных новшествах, связанных с сертификацией и стандартизацией различной продукции. Стороны также обсудили возможность создания каналов взаимодействия по подобным вопросам.