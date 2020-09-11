РК и США договорились развивать двустороннее сотрудничество

Photo : YONHAP News

РК и США создадут консультативную группу на уровне директоров департаментов внешнеполитических ведомств, которая будет заниматься вопросами развития двустороннего сотрудничества. Соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшихся в четверг в Вашингтоне переговоров замминистра иностранных дел РК Чхве Чжон Гона и помощника госсекретаря США Стивена Бигэна. После переговоров южнокорейский дипломат пояснил журналистам, что в рамках консультативной группы Сеул и Вашингтон будут постоянно обмениваться мнениями по различным вопросам, касающимся деятельности двустороннего альянса. Группа будет работать отдельно от рабочей группы по северокорейским вопросам, и у неё будут другие задачи. Чхве Чжон Гон отметил, что альянс двух стран на протяжении последних семи десятилетий играет ключевую роль в обеспечении мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Коснувшись хода переговоров о разделении оборонных расходов, он подтвердил позицию Сеула, которая состоит в том, что такие расходы должны быть справедливо распределены в рамках Соглашения о специальных мерах.