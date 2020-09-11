США надеются на «серьёзный разговор» с Северной Кореей

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Вашингтон надеется на возобновление «серьёзного разговора» с Пхеньяном по вопросам полной денуклеаризации и светлого будущего для Северной Кореи. Об этом заявил в четверг в интервью Fox News госсекретарь США Майкл Помпео. Он выразил надежду на то, что США смогут оказать гуманитарную помощь Северу в противодействии COVID-19. Американская администрация не оставляет надежд на то, что ей удастся убедить северокорейского лидера Ким Чон Ына в необходимости принять решение о полной денуклеаризации,- подчеркнул Майкл Помпео. Заявление госсекретаря США было сделано после того, как в новой книге «Ярость», посвящённой президенту США, которую написал американский журналист Роберт Вудворд, было обнародовано содержание письма лидера КНДР Ким Чон Ына, адресованного президенту США Дональду Трампу. На этом фоне выражение стремления к возобновлению диалога и готовности оказать гуманитарную помощь может быть попыткой США минимизировать отрицательные последствия раскрытия содержания письма.