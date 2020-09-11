РК и Mercosur обсудили подготовку торгового соглашения

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10 сентября в Сан-Паулу в Бразилии состоялся семинар на тему заключения торгового соглашения между РК и Южноамериканским общим рынком (Меркосур). Меркосур - это таможенный союз, образованный в 1991 году Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем. Мероприятие было подготовлено совместно местным Генеральным Консульством РК и Международной ассоциацией корейских предпринимателей. Учитывая ситуацию с COVID-19 в семинаре приняли участие только 50 человек. Участники выступили с речью на темы экономики, промышленности, сельского хозяйства, а затем обсудили поднятые темы. Генконсул РК подчеркнул важность торговых переговоров сторон в подготовке к посткоронавирусной эпохе, указав на то, что подписание торгового соглашения будет полезным для всех. Участники семинара поддержали эту позицию, подчеркнув необходимость устранения разногласий РК и Мерсокур по данной теме. Стороны начали переговоры по торговому соглашению в мае 2018 года. С тех пор было проведено пять рабочих встреч.