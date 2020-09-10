Решение о режиме социального дистанцирования будет принято позднее

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Правительство решит, ослабить или продлить нынешние ужесточённые требования социального дистанцирования в столичном регионе, понаблюдав за ситуацией в течение ещё одного-двух дней. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр РК Чон Сэ Гюн. По его словам, решение будет принято с учётом мнений экспертов, поскольку существует обеспокоенность тем¸ что более недели ежедневное количество новых случаев COVID-19 превышает сто, несмотря на ужесточение карантинных мер. Поспешное решение о снижении уровня социального дистанцирования может спровоцировать новую волну инфекции и нанести тяжёлый удар по людям. Премьер-министр в очередной раз призвал граждан воздерживаться от поездок в родные города во время традиционного осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, который продлится с 30 сентября по 4 октября, чтобы предотвратить любые риски заражения. Представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо, выступая в пятницу на ежедневном брифинге, также рекомендовал не спешить с изменением режима социального дистанцирования. Он напомнил о росте числа тяжёлых больных и бессимптомных пациентов.