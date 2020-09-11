В РК девятый день подряд менее двухсот новых случаев COVID-19

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В РК девятый день подряд фиксируется менее двухсот новых случаев COVID-19, однако решение о продлении усиленных мер социального дистанцирования в столичном регионе пока не принято. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 10 сентября в стране зарегистрированы 176 случаев COVID-19, в результате чего общее число заболевших составило 21.919 человек. 10 сентября отмечено некоторое увеличение заболеваемости после 156 случаев 8 сентября и 155 случаев 9 сентября. Как и раньше, более половины новых случаев заболевания составила доля столичного региона – 118, в том числе, 63 - в Сеуле, 47 - в провинции Кёнгидо, 8 - в Инчхоне. В провинции Чхунчхон-Намдо выявлены 14 заболевших, в Тэчжоне – 11, в Кванчжу – 8. Нулевые показатели в Сэчжоне, провинциях Канвондо, Чолла-Пукто, Кёнсан-Намдо, в остальных регионах - от одного до пяти. 9 случаев инфекции выявлены при въезде в страну. Четыре человека умерли, в результате чего общее число смертных случаев составило 350. Уровень смертности 1,6%. 256 человек завершили лечение, и общее число вылечившихся составило 17.616 человек. Это 80,4% заболевших.