Глава МИД РК посетит Вьетнам

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Глава МИД РК Кан Гён Хва на следующей неделе посетит с официальным визитом Вьетнам. По данным ряда дипломатических источников, правительства двух стран фактически договорились о визите Кан Гён Хва 17-18 сентября. Это будет вторая зарубежная командировка главы южнокорейского МИД после начала пандемии COVID-19. В начале августа она посетила Германию. Во Вьетнаме министр проведёт встречу со своим коллегой Фам Бинь Минем. Они обсудят вопросы сотрудничества в борьбе с COVID-19, ситуацию на Корейском полуострове, а также взаимодействие РК со странами АСЕАН. Предполагается, что отчасти поездка Кан Гён Хва связана с тем, что южнокорейский бизнес, работающий во Вьетнаме, сталкивается с большими проблемами, связанными с закрытием границ. Поэтому предполагается, что глава внешнеполитического ведомства РК затронет вопрос смягчения процедуры взаимных поездок.