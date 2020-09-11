Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

Глава МИД РК посетит Вьетнам

Write: 2020-09-11 16:12:37Update: 2020-09-11 16:36:05

Глава МИД РК посетит Вьетнам

Photo : YONHAP News

Глава МИД РК Кан Гён Хва на следующей неделе посетит с официальным визитом Вьетнам. По данным ряда дипломатических источников, правительства двух стран фактически договорились о визите Кан Гён Хва 17-18 сентября. Это будет вторая зарубежная командировка главы южнокорейского МИД после начала пандемии COVID-19. В начале августа она посетила Германию. Во Вьетнаме министр проведёт встречу со своим коллегой Фам Бинь Минем. Они обсудят вопросы сотрудничества в борьбе с COVID-19, ситуацию на Корейском полуострове, а также взаимодействие РК со странами АСЕАН. Предполагается, что отчасти поездка Кан Гён Хва связана с тем, что южнокорейский бизнес, работающий во Вьетнаме, сталкивается с большими проблемами, связанными с закрытием границ. Поэтому предполагается, что глава внешнеполитического ведомства РК затронет вопрос смягчения процедуры взаимных поездок. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >