Потребление электроэнергии промышленностью сократилось в июле до 4-летнего минимума

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Объём потребления электроэнергии промышленным сектором РК составил в июле 23.468 гигаватт-часов, что на 4,6% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Как сообщила в четверг Корейская электроэнергетическая корпорация, июльский показатель – самый низкий с 2016 года. Снижение потребления электроэнергии отмечается пять месяцев подряд, поскольку пандемия COVID-19 нанесла удар по промышленной активности и экономике в целом. Промышленное потребление электроэнергии считается одним из критериев экономической деятельности, поскольку компании используют больше энергии, когда бизнес идёт хорошо. Потребление электроэнергии домохозяйствами составило в том же месяце 6.169 гигаватт-часов, увеличившись на 6,6% в годовом исчислении. Общее энергопотребление в стране сократилось за тот же период на 2,1%, составив 42.068 гигаватт-часов, что также является самым низким показателем с 2016 года.