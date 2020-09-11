Режим социального дистанцирования в столичном регионе ослаблен

Photo : YONHAP News

Правительство РК приняло решение ослабить режим социального дистанцирования в столичном регионе до второго уровня на период с 14 по 27 сентября. Об этом сообщил в воскресенье премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, отметив, что решение не продлевать более жёсткий уровень 2,5, введённый в конце августа, было принято после всестороннего анализа текущей эпидемической ситуации и мнений экспертов. В частности, в течение 11 дней число новых случаев COVID-19 не превышает двухсот. Предприятия общественного питания, которые могли работать только до 21 часа, а также сети кафе и пекарен, работавшие только навынос, вернулись к работе в обычном режиме. Снят запрет на работу тренажёрных залов, интернет-кафе и частных учреждений дополнительного образования при условии сохранения масочного режима, температурного контроля и соблюдения дистанции между посетителями не менее одного метра. Между тем, сохраняются масочный режим, ограничения на проведение массовых мероприятий. Спортивные соревнования проводятся без зрителей. Правительство признало, что уровень социального дистанцирования 2,5 оказался эффективным в плане снижения заболеваемости, но нанёс ущерб малому бизнесу. Между тем, в период с 28 сентября по 11 октября планируется усиление карантинных мер, поскольку на этот период выпадают выходные дни по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, а также Дня корейской письменности Хангыль.