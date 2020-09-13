РК готовится к переговорам о свободной торговле с Узбекистаном

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До конца сентября РК планирует завершить внутренние подготовительные процедуры, чтобы до конца текущего года начать переговоры по соглашению о свободной торговле с Узбекистаном. Об этом сообщил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая в понедельник на совещании министров экономического блока. Он отметил, что Узбекистан является одним из важных партнёров РК в реализации «новой северной политики», направленной на улучшение партнёрских отношений Сеула со странами, расположенными к северу от Корейского полуострова. Стороны завершили технико-экономическое обоснование соглашения, а в июле Хон Нам Ги провёл переговоры с вице-премьером, министром внешней торговли и инвестиций Узбекистана Сардором Умурзаковым, побывавшим в Сеуле. Стороны договорились максимально ускорить начало переговоров по подготовке документа.