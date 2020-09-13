В РК 12 дней подряд менее двухсот новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 13 сентября по всей стране зарегистрированы 109 новых случаев COVID-19, в результате чего общее число заболевших составило 22.285. Сокращение числа новых случаев инфекции эксперты объясняют строгими мерами социального дистанцирования. В столичном регионе выявлен 81 случай, в том числе, 41 – в Сеуле, 30 – в провинции Кёнгидо, 10 – в Инчхоне. Нулевые показатели в Сэчжоне, а также провинциях Канвондо, Чхунчхон-Пукто, Чолла-Намдо и Чечжудо. В остальных регионах выявлены от одного до восьми случаев COVID-19. При въезде в страну обнаружены 5 заболевших. Число умерших увеличилось на 5 человек, составив 363 человека. Коэффициент смертности - 1,63%. Проходят лечение 3.433 человека, среди них 157 – в тяжёлом состоянии. 263 человека завершили лечение, а общее число полностью выздоровевших составило 18.489 человек.