Доля АЭС в выработке электроэнергии растёт

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В первой половине этого года доля атомных электростанций в выработке электроэнергии достигла второй по величине отметки в истории. По данным Корейской электроэнергетической корпорации, в указанный период показатель вырос на 2,8% в годовом исчислении, составив 82.068 гигаватт-часов. Предыдущая максимальная отметка в 86.513 гигаватт-часов зафиксирована в 2016 году. Между тем, общий объём выработки электроэнергии в РК сократился на 2,5%, составив 270.156 гигаватт-часов. Увеличение показателя АЭС объясняют запуском в сентябре прошлого года реактора Сингори-4. В первом полугодии общая установленная мощность АЭС составила 23,3 ГВт. Это 18% от всей энергетической системы страны. Доля АЭС в выработке электроэнергии достигла 30,4%. В 2005 году доля АЭС составила 41%, но к 2018 году из-за увеличения числа электростанций на газу и закрытия устаревших АЭС показатель упал до 21,5%.