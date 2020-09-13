Президент США призывал Пхеньян закрыть пять ядерных объектов

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На втором северокорейско-американском саммите, состоявшемся в Ханое в феврале 2019 года, президент США Дональд Трамп просил лидера КНДР Ким Чон Ына закрыть пять ядерных объектов. Как сообщило агентство Франс Пресс, об этом говорится в книге под названием «Ярость» американского журналиста Боба Вудворда, которая скоро выйдет в свет. В ней говорится, что на саммите в Ханое президент США назвал недостаточным закрытие одного ядерного объекта в Ёнбёне, попросив Ким Чон Ына пойти на «крупную сделку». Однако северокорейская сторона отказалась идти на дальнейшие уступки, что послужило причиной заявления Трампа о её «неготовности к переговорам». Между тем, неясно, было ли связано закрытие ядерных объектов со смягчением санкционного режима в отношении Пхеньяна. Публикация книги, в которой приводятся подробности контактов лидеров США и КНДР, привлекает внимание, поскольку американский президент относит их к числу основных дипломатических достижений.