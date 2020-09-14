В столичном регионе введён второй уровень социального дистанцирования

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 13 сентября в стране зарегистрированы 109 новых случаев COVID-19. Сокращение заболеваемости в среднем на 15% достигнуто в значительной степени благодаря социальному дистанцированию уровня 2,5, действовавшему в столичном регионе две недели. С нуля часов 14 сентября до конца суток 27 сентября в Сеуле и его окрестностях по решению правительства действует второй уровень социального дистанцирования. Предприятия общественного питания, которые могли работать только до 21 часа, а также сети кафе и пекарен, работавшие только навынос, вернулись к работе в обычном режиме. Тренажёрные залы, интернет-кафе, читальные залы вместимостью до 300 человек и частные учреждения дополнительного образования исключены из списка объектов повышенного риска. Они могут работать при условии сохранения масочного режима, температурного контроля и соблюдения дистанции между посетителями не менее одного метра. Между тем¸ сохраняется запрет на работу 11 категорий бизнеса, включая караоке, бары и ночные клубы. Спортивные соревнования проводятся без зрителей. По-прежнему запрещено проводить мероприятия с участием более 50 человек в помещении и более ста человек на открытом воздухе. Запрещены также уличные шествия с участием более чем 10 человек. В период с 28 сентября по 11 октября планируется усиление карантинных мер, поскольку на этот период выпадают выходные дни по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, а также Дня корейской письменности хангыль.