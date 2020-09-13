Лишь один из 1.440 южнокорейцев имеет антитела к COVID-19

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Лишь один из 1.440 южнокорейцев дал положительный результат на антитела к COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты второго этапа тестирования на антитела, обнародованные в понедельник. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, результаты показали также, что в РК невозможен коллективный иммунитет, благодаря которому инфекция перестаёт распространяться после отмены карантинных мер. Сдерживающие меры - единственный способ замедлить распространение вируса до тех пор, пока не будет доступна эффективная вакцина, считают эксперты. Второй этап тестирования проведён в 13 крупных городах и провинциях в период с 10 июня по 13 августа. Первое тестирование показало, что антитела к COVID-19 обнаружены у одного из 3.055 человек. Однако тогда не тестировали жителей города Тэгу, который на начальном этапе распространения вируса был основным очагом инфекции. Во втором этапе тестирования приняли участие 145 жителей Тэгу. Уровень распространённости антител в РК чрезвычайно низкий по сравнению с другими странами и городами. В Нью-Йорке он составил 24,7%, в Лондоне – 17%, в Стокгольме - 7,3%. Серологические тесты используются в Европе, США, Японии и других странах, чтобы выяснить, сколько людей было инфицировано. Их проведение будет продолжено и в РК,- сообщили в Корейском управлении по контролю и профилактике заболеваний.