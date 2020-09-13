Управление по контролю и профилактике заболеваний активизирует борьбу с COVID-19

Photo : YONHAP News

В понедельник в городе Осоне провинции Чхунчхон-Пукто состоялась церемония начала работы Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Обращаясь к сотрудникам, руководитель нового ведомства Чон Ын Гён обещала приложить все силы для того, чтобы сделать новую организацию передовым командным пунктом профилактики инфекционных и хронических заболеваний. В отличие от своего предшественника, Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, который входил в структуру министерства здравоохранения и социального обеспечения, управление является автономным органом. Чон Ын Гён подчеркнула, что главной задачей управления на нынешнем этапе является борьба с COVID-19. Она напомнила, что перед отечественными эпидемиологами стоит задача до конца этого года разработать надёжные методики лечения, а в следующем году создать вакцину.