Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В Корее

Управление по контролю и профилактике заболеваний активизирует борьбу с COVID-19

Write: 2020-09-14 15:34:39Update: 2020-09-14 15:48:18

Управление по контролю и профилактике заболеваний активизирует борьбу с COVID-19

Photo : YONHAP News

В понедельник в городе Осоне провинции Чхунчхон-Пукто состоялась церемония начала работы Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Обращаясь к сотрудникам, руководитель нового ведомства Чон Ын Гён обещала приложить все силы для того, чтобы сделать новую организацию передовым командным пунктом профилактики инфекционных и хронических заболеваний. В отличие от своего предшественника, Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, который входил в структуру министерства здравоохранения и социального обеспечения, управление является автономным органом. Чон Ын Гён подчеркнула, что главной задачей управления на нынешнем этапе является борьба с COVID-19. Она напомнила, что перед отечественными эпидемиологами стоит задача до конца этого года разработать надёжные методики лечения, а в следующем году создать вакцину.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >