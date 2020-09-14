14 сентября в РК 106 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний, 14 сентября в стране зарегистрированы 106 новых случаев COVID-19, а общее число заболевших с момента обнаружения вируса составило 22.391. В столичном регионе выявлены 80 новых случаев заражения: 32 – в Сеуле, 39 – в провинции Кёнгидо, 9 – в Инчхоне. В провинции Чолла-Намдо, городах Сэчжоне, Тэгу и Ульсане нулевые показатели, в остальных регионах страны от одного до четырёх заболевших. 5 случаев заболевания выявлены при въезде в страну. Согласно последним данным, за последние две недели в 23,5% случаев не удалось установить источник заражения, а 30,9% случаев связаны с крупными очагами инфекции. За сутки 14 сентября умерли 4 человека, общее число умерших - 367 человек. Коэффициент смертности - 1,64%. 389 человек завершили лечение, а общее число вылечившихся - 18.878 человек. Проходят лечение 3.146 человек, 158 из них находятся в тяжёлом состоянии.