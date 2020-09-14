60% населения РК будет обеспечено вакциной от COVID-19

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30 млн человек или примерно 60% населения РК будет обеспечено вакциной против COVID-19. В соответствии с планом, обсуждавшимся во вторник на заседании кабинета министров под председательством премьер-министра Чон Сэ Гюна, дозы вакцины для 10 млн человек будут получены в рамках глобальной инициативы COVAX, запущенной совместно Всемирной организацией здравоохранения, Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI). Вакцина для 20 млн человек будет закуплена по линии частных компаний, сообщили в министерстве здравоохранения и социального обеспечения. Подсчитано, что для приобретения иммунитета к вирусу человеку требуются две дозы вакцины. На втором этапе вакциной будут обеспечены ещё 20 млн человек. 31 августа РК подала документы на присоединение к COVAX. Одновременно правительство оказывает содействие отечественным компаниям в разработке вакцин. Ранее было заявлено, что до конца этого года планируется разработать надёжные методики лечения, а в следующем году выпустить вакцину.