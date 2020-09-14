Наказания за сексуальные преступления против несовершеннолетних будут ужесточены

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Комиссия по назначению наказаний Верховного суда РК предложила ввести более жёсткие наказания за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, совершённые с использованием цифровых технологий. Предложение выдвинуто в связи с многочисленными призывами ужесточить наказания за преступления на сексуальной почве после ряда дел, связанных с шантажом, торговлей людьми и распространением видео через приложение Telegram. Комиссия предложила ряд критериев, которые могут быть признаны отягчающими обстоятельствами, в частности, доведение жертвы до самоубийства или причинение ей непоправимого ущерба. Смягчающим обстоятельством может стать, в частности, удаление контента до его распространения. Предложено установить наказание за названные преступления при наличии отягчающих обстоятельств от 10,5 лет до 29 лет 3 месяцев лишения свободы, при их отсутствии – от 5 до 9 лет, а при наличии смягчающих обстоятельств - от 2,5 до 6 лет. Рекомендации будут тщательно рассмотрены, и решение по ним будет принято до конца года.