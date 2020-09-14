Проект четвёртого дополнительного бюджета будет рассмотрен 22 сентября

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Национальное собрание РК рассмотрит 22 сентября на пленарном заседании проект четвёртого дополнительного бюджета. Такая договорённость была достигнута между правящей Демократической партией Тобуро и главной оппозиционной партией Народная сила. Таким образом, экстренные выплаты нуждающимся начнутся до традиционного осеннего праздника Чхусок. Спорным остаётся вопрос о выплате всем гражданам РК старше 13 лет по 20 тыс. вон (около 17 долларов) на оплату услуг связи. Партия Народная сила считает, что соответствующую статью расходов четвёртого дополнительного бюджета в размере 760 млн долларов лучше направить на проведение бесплатной вакцинации от гриппа. Правящие силы, ранее выступавшие против, 15 сентября заявили о планах рассмотреть предложение оппозиции. При этом правящая партия намерена сохранить пункт о выплате средств на услуги связи.