Госсекретарь США сохраняет оптимизм по поводу решения ядерной проблемы КНДР

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На северокорейском направлении «публично всё затихло, но всё ещё идёт большая работа», заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая 15 сентября на интернет-семинаре, организованном Вашингтонским Атлантическим Советом. Помпео отметил, что он сохраняет оптимизм по поводу решения ядерной проблемы КНДР. Не приведя подробностей, Помпео отметил, что усилия, направленные на то, чтобы найти благоприятные возможности для диалога с Северной Кореей, продолжаются. В настоящее время вновь поднимается тема третьего северокорейско-американского саммита, который может быть проведён до президентских выборов в США. Существует мнение, что Дональд Трамп может начать работу по возобновлению контактов на высоком уровне. Вместе с тем, достижение значимого прогресса на переговорах вряд ли возможно, поскольку до президентских выборов в США осталось совсем мало времени.