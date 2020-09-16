17% южнокорейцев выразили доверие к президенту США

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Только 17% южнокорейцев выразили доверие к политике президента США Дональда Трампа. Об этом стало известно по результатам опроса, представленным 15 сентября. Исследование было проведено в период с 10 июня по 3 августа в 13 странах, поддерживающих союзнические отношения с США, в том числе РК, Японии, Канаде, Австралии. В опросе приняли участие 13.273 человека. Уровень доверия к американскому президенту в РК снизился на 12% по сравнению с прошлым годом. Такой спад является самым значительным по сравнению с другими странами. Считается, что основная причина, повлиявшая на результаты опроса, связана с позицией Трампа об увеличении расходов на совместную оборону. Показатель доверия к американскому лидеру в других странах также находится в пределах от 10 до 20%. Между тем, уровень симпатии граждан РК к США оказался на уровне 59%. В сравнении с прошлым годом он снизился на 18%. Несмотря на это, РК занимает первую строчку по данному показателю среди остальных государств.