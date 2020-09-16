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В Корее

15 сентября в РК 113 новых случаев COVID-19

Write: 2020-09-16 14:12:05Update: 2020-09-16 18:31:46

15 сентября в РК 113 новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 15 сентября в стране зарегистрированы 113 новых случаев COVID-19, а общее число заболевших с момента обнаружения вируса составило 22.504. В столичном регионе выявлены 86 новых случаев заражения: 51 – в Сеуле, 26 – в провинции Кёнгидо, 9 – в Инчхоне. В провинциях Чолла-Намдо, Чечжудо и Канвондо, городах Сэчжоне и Ульсане нулевые показатели, в остальных регионах страны от одного до пяти заболевших. 2 случая заболевания выявлены при въезде в страну. Согласно последним данным, за последние две недели в 25% случаев не удалось установить источник заражения. Общее число умерших не изменилось, составляя 367 человек. Коэффициент смертности - 1,63%. 432 человека завершили лечение, а общее число вылечившихся - 19.310 человек. Проходят лечение 2.827 человек, 160 из них находятся в тяжёлом состоянии.
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