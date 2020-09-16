Министр по делам воссоединения призвал Север выполнять договорённости

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Министр по делам воссоединения РК Ли Ин Ён призвал Пхеньян выполнить все соглашения, достигнутые на межкорейских саммитах в 2018 году. В ходе состоявшейся в среду поездки в пограничный пункт Пханмунчжом в демилитаризованной зоне он также выразил надежду на скорейшее соединение линий связи между Югом и Севером, а также возобновление диалога. Он отметил, что контакты в гуманитарной области могут начаться незамедлительно. По мнению Ли Ин Ёна, межкорейское сотрудничество в гуманитарной области, включая совместные усилия, связанные с общественным здравоохранением, преодолением пандемии COVID-19 и изменением климата, должно осуществляться при сотрудничестве с Вашингтоном. Это поможет укрепить доверие между тремя странами. Министр выразил надежду на возобновление встреч разделённых корейских семей, как только эпидемическая ситуация нормализуется.