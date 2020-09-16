Правительство призывает соблюдать карантин в праздничные дни

Photo : YONHAP News

Хотя число новых случаев COVID-19 на протяжении последних двух недель не превышает двухсот в день, ситуация далека от стабильной. В частности, в столичном регионе ежедневно фиксируются около ста новых случаев инфекции. В этой связи местные власти призывают медицинские учреждения и центры по уходу за престарелыми ограничить доступ посетителей, а их сотрудников воздержаться от посещения многолюдных мест. Премьер-министр РК Чон Сэ Гюн обратился 16 сентября к консервативным организациям с призывом отказаться от планов проведения массовых демонстраций в День основания нации 3 октября. Он напомнил, что демонстрации 15 августа, в День освобождения Кореи от японского колониального ига, стали причиной новой вспышки COVID-19. Ранее в Полицейском управлении РК сообщили, что силы правопорядка будут строго пресекать любые нарушения закона о профилактике инфекционных заболеваний, который запрещает проведение массовых акций на открытом воздухе с участием более чем 10 человек. Для того, чтобы сократить поездки граждан страны в другие регионы, в праздничные дни отменён бесплатный проезд по автодорогам. Кроме того, выходные дни, которые продлятся с 30 сентября по 4 октября, объявлены специальным карантинным периодом.