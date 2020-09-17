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Экономика

Правительство РК внедряет цифровые технологии в малый бизнес

Write: 2020-09-17 10:36:26Update: 2020-09-17 12:02:19

Правительство РК внедряет цифровые технологии в малый бизнес

Photo : YONHAP News

Правительство РК будет содействовать малому бизнесу в освоении цифровых технологий. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая 17 сентября на заседании экстренного штаба по вопросам экономики. К 2025 году цифровые технологии с системой доставки планируется внедрить на 500 традиционных рынках. Это делается с целью поддержки рынков, положение которых осложнилось в условиях распространения торговых центров и онлайн-торговли. Кроме того, будут созданы 100 тыс. «умных» магазинов и 10 тыс. «умных» заводов, оснащённых роботами. Для людей старшего возраста, слабо интегрированных в цифровое пространство, будут организованы специальные обучающие занятия. В планы правительства также входит создание платформы больших данных о малом бизнесе, внедрение системы упрощённых платежей для снижения комиссионных сборов с нынешних 2-4% до 1%, распространение цифровых технологий в бизнесе, закупка «умного» оборудования. 
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