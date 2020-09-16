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Политика

Президент РК поздравил нового премьер-министра Японии с началом работы

Write: 2020-09-17 10:53:48Update: 2020-09-17 17:00:38

Президент РК поздравил нового премьер-министра Японии с началом работы

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин направил поздравительное письмо новому премьер-министру Японии Ёсихидэ Суга, вступившему в должность 16 сентября. Он призвал главу японского правительства к совместной работе ради дальнейшего развития отношений между двумя странами, отметив, что всегда открыт для диалога. Мун Чжэ Ин выразил намерение активно сотрудничать с премьер-министром и новым кабинетом министров Японии, чтобы совместно преодолеть проблемы прошлого и укрепить ориентированное в будущее взаимовыгодное сотрудничество. Как сообщил представитель администрации президента РК, в письме Мун Чжэ Ина подчёркивается ориентированность Сеула на урегулирование имеющихся проблем путём диалога. Глава РК направил также письмо с пожеланием скорейшего выздоровления бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ.
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