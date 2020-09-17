Главы МИД стран АСЕАН приняли совместное заявление по итогам консультаций

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По итогам состоявшихся на прошлой неделе четырёх встреч глав МИД стран АСЕАН было принято заявление председателя. В нём содержится призыв к возобновлению контактов между Сеулом, Пхеньяном и Вашингтоном в интересах мира на Корейском полуострове. В заявлении отмечаются результаты усилий по налаживанию мира на Корейском полуострове и важность устойчивого диалога и подчёркивается призыв к КНДР выполнить обязательства по денуклеаризации и соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН. Встречи проходили в период с 9 по 12 сентября в форме видеоконференций. Они включали в себя переговоры в формате АСЕАН+3 (РК, Китай, Япония), Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. Темой встреч была ситуация вокруг COVID-19. Министры иностранных дел пообещали сотрудничать в области здравоохранения для преодоления кризиса, вызванного пандемией, и восстановления экономики. Как и в прошлом году, министр иностранных дел КНДР не принимал участия в Региональном форуме АСЕАН по безопасности. Его замещал посол КНДР в Индонезии Ан Гван Иль. Он заявил, что в Северной Корее нет подтверждённых случаев COVID-19, и рассказал об успешных противоэпидемических мерах.