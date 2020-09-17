Правительство РК предложило создать систему мониторинга катастроф в ДМЗ

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Юг и Север Кореи должны создать в демилитаризованной зоне (ДМЗ) совместную систему мониторинга катастроф, чтобы лучше справляться с наводнениями, лесными пожарами и другими стихийными бедствиями. Об этом заявил министр по делам воссоединения РК Ли Ин Ён, выступая в четверг на форуме DMZ-2020, прошедшем в режиме видеоконференции. Он выразил надежду на то, что граница между Югом и Севером превратится в «международную зону мира». Если стихийные бедствия будут взяты под контроль, это будет способствовать защите безопасности людей, поможет быстро справиться с наводнениями, болезнями, лесными пожарами и вредными насекомыми. Это, в свою очередь, поможет привлечь население в приграничные районы и ускорить их развитие,- добавил Ли Ин Ён. Он напомнил, что Сеул настаивает на возобновлении гуманитарных обменов с Пхеньяном, которые не подпадают под глобальные санкции.