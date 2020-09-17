ОЭСР снизила прогноз экономического роста РК до минус 1%

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Организация экономического сотрудничества и развития снизила прогноз экономического роста РК на этот год на 0,2% до минус 1%. В прошлом месяце прогноз был повышен с минус 1,2% до минус 0,8%. Нынешнее снижение связано с тем, что с середины августа новая волна заражений COVID-19 отрицательно сказалась на экономике. Согласно мнению аналитиков ОЭСР, РК, наряду с Германией и Японией, меньше других стран пострадала в начале пандемии, однако в будущем восстановление будет медленным из-за вялой мировой торговли. С другой стороны, перспективы мировой экономики изменились в позитивную сторону по сравнению с первым полугодием. Прогноз роста мировой экономики на этот год, который три месяца назад составлял минус 6%, поднялся до минус 4,5%. Подобный прогноз основан на предположении, что все страны испытывают спорадическое распространение COVID-19, за которым следуют карантинные меры, а разработка вакцины займёт год. В случае усугубления ситуации с пандемией темпы роста мировой экономики в следующем году могут упасть ещё на 2-3%.