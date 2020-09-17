16 сентября в РК 153 новых случая COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 16 сентября в стране зарегистрированы 153 новых случая COVID-19, а общее число заболевших с момента обнаружения вируса составило 22.657. В столичном регионе выявлены 124 новых случая заражения: 63 – в Сеуле, 54 – в провинции Кёнгидо, 7 – в Инчхоне. В провинции Чхунчхон-Намдо выявлены 10 заболевших. В провинциях Чолла-Пукто, Чечжудо, Чхунчхон-Пукто и Канвондо, городах Сэчжоне и Ульсане нулевые показатели, в остальных регионах страны от одного до шести заболевших. 2 случая заболевания выявлены при въезде в страну. Согласно последним данным, за последние две недели в 26,4% случаев не удалось установить источник заражения. Число умерших увеличилось на 5 человек, составляя 372 человека. 233 человека завершили лечение, а общее число вылечившихся - 19.543 человека. Проходят лечение 2.742 человека.