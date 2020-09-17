Мультикультурные семьи испытывают экономические трудности из-за COVID-19

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74,2% мультикультурных семей в РК испытывают экономические трудности из-за распространения COVID-19. Об этом говорят результаты опроса, проведённого Корейским институтом здоровой семьи, которые были объявлены на состоявшемся 16 сентября форуме по вопросам поддержки мультикультурных семей в период пандемии COVID-19. Опрос проводился в июле среди 1.000 человек в возрасте старше 18 лет, которые пользовались в прошлом году услугами центров поддержки мультикультурных семей. 80,2% женщин из таких семей испытывают стресс из-за ухудшения экономического положения домохозяйства. Среди мужчин отметка составила 64%. Наибольшие экономические трудности в связи с пандемией испытывают представители возрастной группы от 20 до 30 лет - 88,9%. За ними следуют лица в возрасте от 30 до 40 лет - 81,1%, от 40 до 50 лет - 78,3% и от 50 лет - 58,1%.